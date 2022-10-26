Путин провел тренировку массированного ядерного удара 7 26.10.2022, 14:44

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Баллистические ракеты «Ярс» и «Синева» были запущены по Камчатке.

Под руководством президента РФ Владимира Путина прошла тренировка по нанесению массированного ядерного удара, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Кремль сообщил, что по полигону Кура на Камчатке была запущена баллистические ракеты «Ярс» и «Синева».

«По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования», — говорится на сайте Кремля.

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