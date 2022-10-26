«Пехота наступает!»: воины бригады быстрого реагирования уничтожают оккупантов
- 26.10.2022, 14:53
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Записи сделаны камерой, которая устанавливается на амуниции гвардейцев.
Бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии опубликовали видеоролик, на котором собраны фрагменты боев воинов-гвардейцев с российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, записи сделаны камерой, которая устанавливается на амуниции гвардейцев. «Пехота наступает!» – такое название своему видео дали бойцы.
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