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«Пехота наступает!»: воины бригады быстрого реагирования уничтожают оккупантов

  • 26.10.2022, 14:53
  • 1,492
«Пехота наступает!»: воины бригады быстрого реагирования уничтожают оккупантов

Записи сделаны камерой, которая устанавливается на амуниции гвардейцев.

Бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии опубликовали видеоролик, на котором собраны фрагменты боев воинов-гвардейцев с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, записи сделаны камерой, которая устанавливается на амуниции гвардейцев. «Пехота наступает!» – такое название своему видео дали бойцы.

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