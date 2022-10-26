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Президент Израиля Герцог обнародовал доказательства применения иранских дронов в Украине

  • 26.10.2022, 15:05
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Президент Израиля Герцог обнародовал доказательства применения иранских дронов в Украине

Политик показал фотографии корпуса и моторов сбитых дронов.

Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Иран в том, что иранские беспилотники, проданные России, убивают в Украине гражданское население

Как сообщает «Голос Америки», об этом он заявил во время выступления по приглашению неправительственной исследовательской организации «Атлантический совет» в Вашингтоне.

Несмотря на отрицание Ирана, по словам Герцога, фотографии корпуса и моторов сбитых дронов, сделанные в Украине, доказывают, что Иран продает свои беспилотники России для войны против Украины.

«Это дрон «Шахид-136», который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, посмотрите на хвост и крылья дрона, и сравните его с тем, что было найдено в Украине. Это точно тот же продукт, но он скрыт кириллическими буквами (написано Герань-2. - Ред.), но даже шрифт точно такой же», – заметил израильский президент, показывая фотографии аудитории.

По словам Герцога, приведенные им фотографии являются лишь частью большого объема информации, в том числе из разведывательных источников, имеющейся в распоряжении израильских властей, и которую он готов представить для того, чтобы «разоблачить ложь» иранского режима.

«Мир должен открыть эту правду и задать Ирану эти вопросы. Может ли международное сообщество договариваться с Ираном тогда, когда они ускоренно продвигаются к созданию ядерной бомбы и одновременно делают другие ужасающие вещи», - подчеркнул Герцог.

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