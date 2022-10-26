Ксения Собчак выехала через Беларусь в Литву 14 26.10.2022, 15:03

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Сегодня утром следователи пришли с обыском в ее дом.

Российская телеведущая Ксения Собчак сейчас не в России. «Она через Беларусь уехала в Литву», — сказал собеседник агентства РИА «Новости», не уточнив, с чем связана поездка.

Сегодня утром следователи пришли с обыском в загородный дом Ксении Собчак в Московской области.

Обыск провели в доме журналистки в коттеджном поселке «Горки-8». Сообщается, что следственные действия связаны с уголовным делом о вымогательстве, в рамках которого 25 октября задержали 32-летнего Кирилла Суханова, коммерческого директора медиахолдинга Собчак «Осторожно, Media».

«У самой Собчак никакого процессуального статуса нет», — сказал источник.

Коммерческий директор стал фигурантом большого дела о вымогательстве денег у чиновников и бизнесменов через телеграм-каналы.

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