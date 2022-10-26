Ученые: Древние жители Аляски заманивали лососей в каменную ловушку 26.10.2022, 15:08

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фото: Michael Melford/National Geographic

Позже эта технология распространилась по Северо-Американскому континенту.

История заселения Аляски — вопрос, по которому пока нет общего мнения научного сообщества. Часть ученых считают, что люди перешли в Новый Свет через древний перешеек на месте Берингова пролива, — и тогда этот поход состоялся 15-40 тысяч лет назад. Другие полагают, что люди вполне могли приплыть в Америку: в этом случае все датировки должны опираться только на археологические находки. Ведь получается, что первые колонисты могли просто миновать Аляску, пишет Naked science.

Археологи говорят, что надежно датировать пока удалось лишь находки возрастом примерно в десять тысяч лет. Генетики с этим не чтобы согласны: они считают, что домашняя собака, жившая эти самые десять тысяч лет назад на Аляске, отделилась от линии своего предка более 16 тысяч лет назад. И на этом основании полагают, что Аляску заселили ранее IX тысячелетия до нашей эры. Все эти споры подчеркивают важность археологических свидетельств в установлении реального времени колонизации.

На морском дне у юга-востока Аляски подводные археологи нашли остатки сложной каменной ловушки для рыбы. Ловушка находится примерно в 52 метрах под современной поверхностью воды в заливе Шакан на западной стороне острова Принца Уэльского. Она представляет собой стену из нескольких каменных полусфер высотой чуть менее двух метров каждая, выложенных в ряд.

В наше время то место, где нашли ловушку, находится на расстоянии почти двух километров от берега. Исследователи считают, что сооружение возвели 11 100 лет назад — это на тысячу лет старше самых ранних археологических свидетельств пребывания человека на Аляске. Подобные ловушки находили и в других местах, и самая старая из них была построена примерно 5470 лет назад.

Впервые существование некоего рукотворного сооружения в заливе Шакан предположили еще в 2010 году, после сонарного исследования. Но подводные работы удалось провести только сейчас.

Такая ловушка — своего рода плотина. Во время прилива лосось заходит за стену, и некоторые рыбы не успевают уплыть обратно, когда начинается отлив. На огороженной территории лосося добыть значительно проще, чем в открытом море.

Ученые предполагают, что такие ловушки использовали сезонно, когда лосося было много. И сезонно их могли надстраивать или перестраивать — как меняя местами камни, так и добавляя деревянные колья. Кроме того, исследователи считают, что даже та каменная основа, которую обнаружили на дне, была значительно выше — после подъема уровня моря она просто ушла в грунт.

Если датировка плотины верна (сейчас идет перепроверка), это делает ее самой древней каменной ловушкой для рыбы, найденной в мире. И это безусловно первая такая ловушка, обнаруженная в Северной Америке.

Обычно такими полукруглыми «стенами» перегораживали овраги рядом с реками, по которым лосось шел на нерест. Большую часть года эти овраги были сухими, но в сезон высокой воды (совпадающий с нерестом) река заливала овраг и не слишком благоразумные особи лосося попадали в ловушку.

Получается, древние жители Аляски сначала приобрели знания о поведении и миграциях лосося, а затем разработали технологию для добычи значительного количества этой рыбы. Уже позже эта технология распространилась по Северо-Американскому континенту.

Вообще, археология Аляски довольно скупа. Мы до сих пор плохо представляем себе историю заселения Америки. Господствовавшая ранее теория о том, что именно Аляска (и Берингия) была воротами для первых американцев, сегодня подвергнута сомнению — благодаря находкам в высокогорной мексиканской пещере, намного более древним, чем самые старые следы людей на полуострове.

Выше мы упомянули о предположении, что люди попали в Америку по воде, но критики этой гипотезы считают мореплавание слишком сложным для древних. Находки сооружений на берегу океана (каким он был тогда) говорят о том, что ранние жители Аляски не боялись моря, а, напротив, знали его и умело использовали.

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