Работников БЕЛАЗа массово вызывают в военкомат 5 26.10.2022, 15:17

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С ними будут лично общаться представители воинских частей Беларуси.

Читатели ex-press.by прислали служебную записку с БЕЛАЗа, которая дает представление, как будет проходить сверка воинского учета военнообязанных на предприятии.

Согласно документу, офицеров запаса — а это 108 человек — будут вызывать повесткой в военный комиссариат Смолевичского района и Жодино с 21 по 25 ноября. С ними будут лично общаться представители воинских частей Беларуси.

С 8 ноября по 31 декабря офицеров запаса (44 человека) и рядовой состав (609 человек), которые закреплены в военных комиссариатах других городов, будет сверять отдел кадров БЕЛАЗа.

Местных военнообязанных рядового состава и имеющих мобилизационное предписание (3 291 человек) будут сверять «в рабочем порядке».

Напомним, ранее стало известно, что с 13 ноября по 30 декабря в Минской области будет проведено контрольное оповещение военнообязанных и их явка для уточнения данных воинского учета. В Смолевичском районе и Жодино оповещение будет проводиться с 14 по 18 ноября, явка — с 21 по 25 ноября.

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