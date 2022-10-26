Путин запутался в цифрах и наговорил глупостей президенту Гвинеи-Бисау

Путин запутался в цифрах и наговорил глупостей президенту Гвинеи-Бисау5
- 26.10.2022, 15:26
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Во время встречи глава РФ судорожно кашлял и выглядел скверно.
Президент России встретился с главой Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.
При этом глава России «промахнулся» с цифрами и наговорил глупостей, передает «24 канал» со ссылкой на российские СМИ.
Президент России во время вводной части решил похвастаться продолжительностью дипломатических отношений с Гвинеей-Бисау. Мол, в 2023 году будет отмечаться 55-летний юбилей сотрудничества обоих государств.
Но Гвинея-Бисау провозгласила свою независимость от Португалии 24 сентября 1973 года. То есть в 2023 году можно будет отмечать разве что 50-летие этого момента. А вот признали ее независимой вообще 10 сентября 1974 года. Путин или страны перепутал, или счет в его голове начал уверенно сыпаться.
Здоровье Путина подкачало
Во время встречи с президентом Гвинеи-Басау можно заметить, что Путин все больше напоминает мем о Гарольде, скрывающем боль. Диктатор из Кремля пытается притворно улыбаться, но кашель, сопровождающий едва ли не каждое его слово, демонстрирует, что с ним далеко не все хорошо.