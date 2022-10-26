закрыть
26 октября 2022, среда, 15:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политзаключенный Игорь Банцер уехал в Польшу

  • 26.10.2022, 15:41
Политзаключенный Игорь Банцер уехал в Польшу
Игорь Банцер

Перед отъездом его арестовывали на 45 суток.

Панк-музыкант из Гродно и бывший политзаключенный Игорь Банцер уехал из Беларуси в Польшу. Об этом он рассказал изданию MOST.

В 2021 году Банцер получил полтора года «химии» за танец без штанов перед машиной милиции.

Он освободился в декабре 2021 года, но в августе этого года его задержали опять. Банцеру несколько раз назначали административный арест по статье о распространении экстремистских материалов. Он провел за решеткой 45 суток и после освобождения уехал из Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский