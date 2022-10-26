Политзаключенный Игорь Банцер уехал в Польшу
- 26.10.2022, 15:41
Перед отъездом его арестовывали на 45 суток.
Панк-музыкант из Гродно и бывший политзаключенный Игорь Банцер уехал из Беларуси в Польшу. Об этом он рассказал изданию MOST.
В 2021 году Банцер получил полтора года «химии» за танец без штанов перед машиной милиции.
Он освободился в декабре 2021 года, но в августе этого года его задержали опять. Банцеру несколько раз назначали административный арест по статье о распространении экстремистских материалов. Он провел за решеткой 45 суток и после освобождения уехал из Беларуси.