Политзаключенный Игорь Банцер уехал в Польшу 26.10.2022, 15:41

Игорь Банцер

Перед отъездом его арестовывали на 45 суток.

Панк-музыкант из Гродно и бывший политзаключенный Игорь Банцер уехал из Беларуси в Польшу. Об этом он рассказал изданию MOST.

В 2021 году Банцер получил полтора года «химии» за танец без штанов перед машиной милиции.

Он освободился в декабре 2021 года, но в августе этого года его задержали опять. Банцеру несколько раз назначали административный арест по статье о распространении экстремистских материалов. Он провел за решеткой 45 суток и после освобождения уехал из Беларуси.

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