В Мелитополе гауляйтеры борются между собой за сферы влияния

В Мелитополе гауляйтеры борются между собой за сферы влияния3
- 26.10.2022, 15:50
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Мэр города рассказал о серии взрывов.
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел взрыв. Вероятно, это исход войны между гауляйтерами за власть в городе
Как пишет espreso.tv, об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров.
«Что касается взрыва в Мелитополе, то он произошел в здании, принадлежащем одному из гауляйтеров Евгению Балицкому. Это здание было захвачено еще с 24 февраля, было захвачено именно подразделениями ФСБ для размещения своего личного состава. Дошло до того, что Балицкого и его семью на 2-3-й третий день оккупации перестали впускать в это здание. Через несколько месяцев оккупации на базе этого здания было размещено одно из пропагандистских СМИ, которое ретранслировало на всю оккупированную часть области свою пропаганду», - говорит Федоров.
Мэр города подчеркнул, что неподалеку от взрыва находится телебашня, ретранслирующая российские СМИ.
Сообщается, что взрыв явился результатом борьбы за власть в городе.
«С одной стороны, Генштаб Минобороны РФ, представляющий «гауляйтер» Евгений Балицкий. С другой – ФСБ, местным ставленником которых является Владимир Рогов. Это уже не первый пример их войны. Они борются за сферы влияния, за денежные потоки», – заверил. Федоров.