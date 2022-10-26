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Шустер: Лукашенко себе не хозяин

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  • 26.10.2022, 15:53
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Шустер: Лукашенко себе не хозяин
Савик Шустер

Диктатор выполнит все приказы, которые будут ему даны из России.

Такое мнение в интервью главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

«Я думаю, что Лукашенко сейчас другой человек. Я думаю, он другой человек не только сам, психически. Я думаю, что его положение и военное, и политическое – другое. Я не раз сравнивал режим [президента РФ Владимира] Путина с настоящей коза нострой, такой, мафиозной структурой. Думаю, ему было сказано, примерно, как говорится в этих кругах: «Значит, у тебя есть дети, у тебя есть женщины, у тебя есть родственники, у тебя есть такие люди, такие – и есть ты. Вот всего этого не будет, если ты не сделаешь это». Так что он в ситуации, где он сам себе не хозяин, и он будет выполнять все приказы, которые будут ему даны», – сказал Шустер.

«Вы думаете, Путин в риторике с ним уже конкретно перешел к угрозам того, что его убьют, его родственников всех убьют?» – уточнила Бацман.

«Я считаю, что да. Потому что, во-первых, Лукашенко не незаменим, с точки зрения Путина. Он найдет другого, если надо. Путину совершенно не интересно, какая будет реакция белорусского народа. А какая будет там реакция, мы можем только предположить. Но Путину это совершенно... Он будет вести себя с гражданским населением в Беларуси так же, как он ведет себя с гражданским населением в Украине, или так же, как он вел себя с гражданским населением в Беларуси в 2020 году. Ничего не изменится. Для него Беларусь – это территория, которая давно ему принадлежит, как он считает. И Лукашенко – это просто один из губернаторов областей, им назначенный», – подчеркнул Шустер.

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