В Беларуси идет мобилизация водителей и механиков

В Беларуси идет мобилизация водителей и механиков4
- 26.10.2022, 16:12
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Их привлекают к обслуживанию военной техники вооруженных сил РФ.
По данным белорусского подполья, в Гомельской области Беларуси местные военные комиссариаты проводят скрытую мобилизацию водителей и механиков, сообщает «Украинская правда».
Их привлекают к обслуживанию военной техники вооруженных сил РФ, которые находятся на территории Беларуси.
Также сообщается, что белорусские военные замечены рядом с временно оккупированным Мелитополем.