Такого врага можно и нужно бить 2 Юрий Бутусов

26.10.2022, 16:19

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Россия не справляется с мобилизацией.

Это эпичное видео, безусловно, достойно статуса видео дня. Командир 5-й роты 423-го полка 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии и его мобилизованные солдаты записали видео о тяжелых потерях полка, отсутствии управления, связи, обеспечения, зимней формы.

Интересно, что на видео нет никаких признаков выкопанных россиянами укрытий, они живут на передовой в… шалаше! Ни блиндажа, ни хотя бы окопа – просто сидят в посадке. Транспорта нет, воду носят на себе. Снаряжение – только то, которое купили за свои деньги на рынке. Среди пехотинцев несколько людей старшего возраста. О тяжелых потерях 423-го пока говорит характерная деталь: командир роты – мобилизованный офицер, не кадровый.

Враг также держится на пределе, мобилизованное пополнение имеет низкую боеспособность. У российской армии большие проблемы с логистикой, нехватка снаряжения даже в кадровой гвардейской дивизии, «придворной», которая входит в состав элитной 1-й гвардейской танковой армии.

Не стоит думать, что вся российская армия выглядит так, есть и вполне боеспособные части. Не стоит думать, что враг так же слаб, как этот полк.

Но видео показывает, что Россия не справляется с мобилизацией. Прежде всего, нет времени на подготовку, нет сержантов и младших офицеров, нехватка командиров острая. Эта война – война характера, у врага также тяжелое положение, также большие потери, даже такая массовая мобилизация еще не обеспечивает Путину абсолютное превосходство. Такого врага можно и нужно бить.

Кантемировская дивизия сейчас ведет бои в Луганской и Харьковской области.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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