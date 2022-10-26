Названы овощи, способные продлить молодость мозга 1 26.10.2022, 16:22

2,280

Благодаря им также улучшается функционирование органа.

Ученые констатируют, что зеленые листовые овощи особенно эффективны для сохранения активных, свойственных молодости, функций мозга, а также хороши для снижения риска деменции.

Здоровый рацион, включающий определенные овощи, способствует сохранению неврологического здоровья и мозговой активности с возрастом. Об этом в интервью изданию Express рассказала врач Дебора Ли. Специалист подчеркнула: зеленые листовые овощи являются наиболее полезными для продления молодости мозга. Употребление минимум одной порции этих овощей в день значительно замедляет процесс ухудшения когнитивных функций, происходящий с возрастом.

«Включите в рацион шпинат и капусту – эти овощи, богатые витаминами и антиоксидантами, могут сохранить ваш мозг в состоянии, соответствующем возрасту на 11 лет моложе», - сообщила доктор Ли.

Исследовательские данные, опубликованные журналом Neurology, подтверждают мощное позитивное влияние листовых зеленых овощей на снижение скорости мыслительных процессов. Учеными были проанализированы сведения о 960 добровольцах возрастом от 58 до 99 лет. Специалисты установили: у тех, кто ел больше всего листовой зелени, наблюдался значительно более низкий уровень ухудшения когнитивных функций. В частности, речь шла о таких овощах как шпинат, капуста, листовые салаты, кале.

Исследователи постулировали: листовые зеленые овощи богаты фолиевой кислотой, B-каротином, филлохиноном и каротиноидами (например, лютеином). По словам ученых, употребление каротиноидов связано с менее серьезными изменениями в перивентрикулярном белом веществе головного мозга, а конкретно лютеин препятствует воспалению нервной системы. Таким образом, благодаря данным веществам не только улучшается функционирование мозга, но и сокращается вероятность развития дегенеративных состояний.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».