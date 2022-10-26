Украинская разведка: Россияне не смогут взорвать Каховскую ГЭС сейчас 1 26.10.2022, 16:28

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Однако не стоит исключать провокаций.

Войска РФ, по данным украинской разведки, не смогут сейчас взорвать Каховскую ГЭС на территории временно оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУР Минообороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает «Укринформ».

«Что касается Каховской ГЭС. Сегодня не проведены необходимые работы, не заминирована ГЭС и дамба настолько, чтобы можно было совершить полный подрыв», — считает представитель разведки.

Юсов также сказал, что применение ядерного оружия — это маловероятный сценарий и его реализация приблизит конец России. Однако он подчеркнул, что Россия является «неадекватным государством, неадекватным правительством», поэтому угрозы сохраняются.

«То есть это государство, которое пренебрегает гуманитарными принципами, международным правом, поэтому возможны разные провокации», — сказал спикер ГУР.

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