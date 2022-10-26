Не хватает денег для жизни: почему белорусы работают на двух работах 1 26.10.2022, 16:30

Фото: charter97.org

Специалисты рассказали о нюансах работы по совместительству.

Не всем хватает зарплаты для комфортной жизни, поэтому около 20% белорусов совмещают основную деятельность с подработками. Среди подписчиков телеграм-канала Myfin.by и вовсе 40% опрошенных имеют вторичную занятость. Журналисты посмотрели Трудовой кодекс и узнали, кому доступна работа по совместительству, как правильно ее оформить и какие нюансы важно знать.

Почему совмещение должностей и совместительство это не одно и то же

Согласно Трудовому кодексу совместительством признается работа, выполняемая сотрудником в свободное от основной работы время. Различают внешнее и внутренне совместительство: при внешнем работник трудится у другого нанимателя, при внутреннем – у того же, что и по основной работе.

Какие нюансы следует знать?

1. Трудовой кодекс не ограничивает количество внешних нанимателей, то есть у вас есть право подрабатывать в двух, трех, четырех и более компаниях.

2. Внутреннее совместительство – это не совмещение должностей. Если сотрудник в течение основного рабочего времени выполняет функции юрисконсульта и экономиста, например, это совмещение должностей. Если специалист работает в фирме юрисконсультом, а в свободные от этой работы часы – ИТ-специалистом в этой же фирме, то речь уже идет о внутреннем совместительстве. Важно понимать разницу, так как оформление сотрудника при совместительстве и оплата его труда отличаются.

3. В большинстве случаев для работы по совместительству согласия нанимателя по месту основной работы не требуется. Исключение – спортсмены и тренеры.

Кому нельзя работать по совместительству?

Законодательство запрещает работать по совместительству руководителям государственных организаций и организаций с государственным участием (доля государства в уставном фонде 50% и более). Исключение составляет педагогическая, научная или творческая деятельность, а также медицинская практика. В Трудовом кодексе отмечено, что руководитель в том числе не может параллельно работать в организации, которая осуществляет надзор и контролирует деятельность подотчетной ему компании.

Кто еще попадает под запрет?

Лица моложе 18 лет.

Белорусы, которые ранее были осуждены за совершение корыстного преступления, не имеют права претендовать на работу по совместительству на материально ответственных должностях.

Близкие родственники, которые хотят работать по совместительству в государственных организациях в непосредственном подчинении друг у друга.

Сотрудник, который хочет устроиться на производство с опасными или вредными условиями труда, в то время как по основному месту работы для него предусмотрен сокращенный рабочий день.

Нужен ли трудовой договор? Как правильно оформить совместительство

По закону с совместителями нужно заключать трудовой договор. Причем даже если сотрудник работает по внутреннему совместительству, то есть в одной и той же фирме. В случае если специалист трудится в нескольких компаниях, у него будет два и более трудовых договора.

Не стоит путать работу по договору подряда с совместительством. В случае заключения договора подряда устанавливаются общегражданские правоотношения, где сторонами выступают заказчик и подрядчик. А работа по совместительству предполагает трудовые правоотношения, где стороны – работник и наниматель.

Что должно быть указано в трудовом договоре:

упоминание о том, что работа является совместительством;

срок действия договора;

режим работы сотрудника;

права и обязанности работника и нанимателя;

другие условия.

Особенности рабочего графика для совместителя

Важно следить не только за тем, чтобы графики основной работы и вашей подработки не пересекались, но и за тем, чтобы количество рабочих часов по совместительству не превышало 20 часов в неделю (половину от указанной в 112 статье Трудового кодекса нормы).

Например, у повара в детском саду рабочий день начинается в 7.00 и заканчивается в 15.00. С 16:00 он может заступить на смену в качестве уборщика в этом же детском саду. Но по закону он может работать по совместительству не дольше 4 часов ежедневно.

Можно ли брать отпуск, работая по совместительству?

Совместители, как и основные сотрудники, имеют право на обеденный перерыв и отпуск. Отпуск для совместителя по желанию оформляется в те же даты, что и отпуск на основной работе. Если сотрудник в компании по совместительству недавно – меньше 6 месяцев – закон допускает отпуск авансом.

Если продолжительность трудового отпуска работника на работе по совместительству меньше, чем по основному месту работы, можно попросить работодателя продлить отпуск за свой счет на необходимое количество дней. Если отпуск совместителя, наоборот, превышает отпуск по основной работе, то сотрудник может попросить работодателя заменить лишние дни на денежную компенсацию.

А что насчет трудовой пенсии? Работу по совместительству будут учитывать?

Запись о совместительстве вносится в трудовую книжку, если этого пожелает работник, а вот стаж в двойном размере не берется. Если вы отработали два года в двух компаниях одновременно, вам засчитают 2 года, а не 4.

Если вы работаете по совместительству официально и работодатель платит за вас взносы в ФСЗН, это повлияет на размер будущей пенсии. Так как для определения индивидуального коэффициента будут брать сумму зарплаты, которую вы получаете по основному месту работы, и зарплаты по совместительству.

На каких основаниях могут разорвать договор с совместителем?

Помимо общих оснований, в Трудовом кодексе прописаны следующие причины для расторжения трудового договора с совместителем:

прием сотрудника, для которого работа, которую выполняет совместитель, станет основой;

если сам совместитель захочет сделать побочную деятельность основной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».