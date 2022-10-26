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В Украине разоблачили масштабную схему контрабанды сигарет из Беларуси

  • 26.10.2022, 16:45
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В Украине разоблачили масштабную схему контрабанды сигарет из Беларуси

Задокументировано задержание 50 млн пачек на сумму $440 тысяч.

В Украине раскрыли масштабную схему контрабанды сигарет из Беларуси. Грузы попадали из стран ЕС под видом транзитных. Задокументировано задержание 50 млн пачек на сумму $440 тысяч, сообщает украинское Государственное бюро расследований. В схеме участвовали два украинских таможенника, им уже предъявили подозрения.

Отмечается, что из-за невозможности прямых поставок контрабанды из Беларуси, организаторы «проложили» маршрут через Евросоюз. В документах для европейских контрольных служб было указано, что груз идет транзитом в Грузию. Однако на румынско-украинской границе у водителей грузовиков уже были другие документы, согласно которым груза никакого у них не было. Таможенники прикрывали контрабандистов.

Контрабандные сигареты продавались в Украине.

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