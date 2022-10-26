CNN: Разочарование Кремля граничит со страхом 26.10.2022, 16:44

1,884

Путин делает все возможное, чтобы достичь две цели в ближайшей перспективе.

Первая ‒ отвлечь русских от ослепляюще очевидного факта: Россия проигрывает Украине на поле боя. Вторая ‒ отчаянно тянет время, надеясь, что политические пертурбации наступление зимы в Европе истощат волю и энергию западных держав в их помощи Киеву. Об этом сообщают аналитики американского телеканала CNN.

Обе стороны — Россия и Украина с ее западными союзниками — делают все возможное, чтобы «закрутить гайки» в канун зимы, в ходе которой может решиться вопрос ‒ кто выиграет в самом масштабном столкновении сил в Европе со времен Второй мировой войны.

Аналитики отмечают, что способность Запада по-прежнему снабжать ВСУ оружием продолжает зависеть от множества переменных – от наличия критически важных и доступных энергоносителей на зиму до волеизъявления во многих странах Европы.

Авторы статьи говорят, что главную ставку Путин делает даже не армейские атаки, а на то, чтобы рассорить европейские силы и лишить их возможности договориться.

Но, считают аналитики, давление со стороны Запада может, в конце концов, дать реальные результаты. Дело в том, что объявленное Путиным «военное положение» на отдельных украинских территориях, которые сейчас Россия контролирует только частично, удары по гражданским объектам в Украине и новый жестокий командующий русскими войсками, генерал Сергей Суровикин (по кличке ‒ «генерал Армагеддон» — все это, говорят спецалисты, свидетельствует о растущем разочаровании диктатора, граничащем с страхом ‒ мол, россияне, наконец, заметят то, что уже давно было ослепительно очевидным ‒ Путин проигрывает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».