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Сенат Польши признал власти России террористическим режимом

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  • 26.10.2022, 17:09
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Сенат Польши признал власти России террористическим режимом
Фото: Charter97.org

Польские парламентарии призвали другие страны принять аналогичное решение.

Польский сенат единогласно принял резолюцию о признании России террористическим режимом, разработанную группой сенаторов. Об этом сообщает пресс-служба сената.

«Сенат единогласно принял резолюцию о признании властей Российской Федерации террористическим режимом», — сообщили в пресс-службе.

В документе парламентарии Польши осуждают российскую агрессию и призывают другие страны сделать аналогичное признание в отношении России.

Ранее Рийгикогу Эстонии объявил российский режим террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма.

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