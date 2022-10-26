Сенат Польши признал власти России террористическим режимом

Сенат Польши признал власти России террористическим режимом1
- 26.10.2022, 17:09
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Польские парламентарии призвали другие страны принять аналогичное решение.
Польский сенат единогласно принял резолюцию о признании России террористическим режимом, разработанную группой сенаторов. Об этом сообщает пресс-служба сената.
«Сенат единогласно принял резолюцию о признании властей Российской Федерации террористическим режимом», — сообщили в пресс-службе.
В документе парламентарии Польши осуждают российскую агрессию и призывают другие страны сделать аналогичное признание в отношении России.
Ранее Рийгикогу Эстонии объявил российский режим террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма.