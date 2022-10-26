Белорусы переключаются на подержанные авто 26.10.2022, 17:18

Что происходит на автомобильном рынке страны.

Официальный автомобильный рынок новых легковых автомобилей в сентябре 2022 года рухнул в 10 раз, пишет «Комсомолка». Если сравнивать с сентябрем 2021 года, было продано на 90,4% меньше автомобилей, или всего 374 штук. Об этом рассказывала Белорусская автомобильная ассоциация. Заметим, что в 2021 году любая массовая марка в одиночку могла продавать до 400 автомобилей в месяц (тот же Volkswagen, Kia или Geely). А в 2019 году - и до 700.

Основная проблема официального белорусского авторынка сейчас - нехватка новых автомобилей в белорусских дилерских центрах. Этот дефицит наблюдается еще с лета, поскольку из-за санкций в некоторые салоны перестали завозить авто как российской, так и импортной сборки. Дело в том, что почти все автомобилестроительные заводы России, выпускавшие с конвейеров Toyota, Hyundai, Mazda, Volkswagen, BMW и другие иномарки, уже не работают.

В этой ситуации дилерские центры в Беларуси продолжают оказывать услуги сервиса и продавать автомобили с пробегом. Кроме того, выстраивают логистику поставок автомобилей с учетом новой ситуации. Идет активный поиск, например, китайских брендов, которые готовы работать в Беларуси. Уже сейчас заметно, что на дорогах стало больше автомобилей Chery и Haval. Наверняка 2023 год станет в плане китайских машин прорывным. Больше всего в нашей стране востребованы бюджетные седаны. В этом плане Geely одними из первых сориентировались и заявили, что будут выпускать именно такие автомобили.

Зато этом фоне довольно неплохо чувствует себя Geely. В Беларуси есть 12 дилерских центров, продающих эти белорусско-китайские автомобили. Некоторые модели заказывают прямо с конвейера и ждут несколько месяцев.

Даже визуально заметно, что автомобилей Geely на дорогах Беларуси стало гораздо больше. Если говорить о цифрах, Geely является с лета лидером продаж в Беларуси. Не последнюю роль в этом играет выгодная кредитная политика для покупки авто этого бренда.

Эксперты предполагают, что емкость белорусского рынка новых автомобилей в 2022 году составит 18-20 тысяч единиц. Причем большая часть из них уже была реализована до июля. То есть первая и вторая половины 2022 года будут различаться кардинально. Для сравнения - в 2021 году в Беларуси было продано около 47 тысяч новых автомобилей.

Скорее всего, полагают эксперты, спрос на новые автомобили в 2023 году в Беларуси уменьшится и белорусы переключатся на рынок подержанных автомобилей. Сейчас белорусы не только перепродают свои машины друг другу (это еще хороший вариант), но сейчас на рынке подержанных машин очень много битых и восстановленных автомобилей из Америки. То, насколько хорошо они сделаны, на совести мастеров.

Что касается рынка электромобилей, пока все же чаще их привозят физические лица по льготным условиям. Количество «электричек» на белорусских дорогах составляет пока около 1%. Это совсем немного, особенно если учесть, что инфраструктура для электрокаров в Беларуси растет из месяца в месяц.

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