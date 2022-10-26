Эксперт рассказал, когда российское командование откажется подчиняться Путину 2 26.10.2022, 17:20

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Последствия для РФ окажутся очень чувствительными и унизительными.

Российский оппозиционный историк и политолог Валерий Соловей считает, что Путин уже принял решение о применении тактического ядерного оружия в Украине и, скорее всего, российские элиты не будут этому противодействовать, поскольку они смирились с этим. Но когда после ответного удара НАТО Путин пойдет на еще один шаг эскалации, вполне возможно ожидать саботажа российского командования, которое и сейчас весьма недовольно решением диктатора о ядерном ударе по Украине. Об этом эксперт рассказал в интервью Наташе Влащенко, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Власть&Влащенко».

По словам аналитика, когда страны НАТО нанесут ответный удар по России конвенциональным оружием, последствия для РФ окажутся очень чувствительными и унизительными. «И тогда Путин может принять решение о нанесении массового удара тактическим ядерным оружием уже по базам НАТО на территории Европы, в первую очередь это Польша и Германия. Но, вы сами понимаете, какими будут последствия. И вот на этой стадии мы можем ожидать саботажа российского военного командования», – прогнозировал Соловей.

«Неделю назад Вы говорили, что Путин уже выбрал цели для ядерных ударов. Что это могут быть за цели?» – спросила ведущая.

«Одна из первоочередных мишеней – это мосты через Днепр», – ответил политолог.

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