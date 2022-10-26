закрыть
26 октября 2022, среда, 17:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперт рассказал, когда российское командование откажется подчиняться Путину

2
  • 26.10.2022, 17:20
  • 2,238
Эксперт рассказал, когда российское командование откажется подчиняться Путину

Последствия для РФ окажутся очень чувствительными и унизительными.

Российский оппозиционный историк и политолог Валерий Соловей считает, что Путин уже принял решение о применении тактического ядерного оружия в Украине и, скорее всего, российские элиты не будут этому противодействовать, поскольку они смирились с этим. Но когда после ответного удара НАТО Путин пойдет на еще один шаг эскалации, вполне возможно ожидать саботажа российского командования, которое и сейчас весьма недовольно решением диктатора о ядерном ударе по Украине. Об этом эксперт рассказал в интервью Наташе Влащенко, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Власть&Влащенко».

По словам аналитика, когда страны НАТО нанесут ответный удар по России конвенциональным оружием, последствия для РФ окажутся очень чувствительными и унизительными. «И тогда Путин может принять решение о нанесении массового удара тактическим ядерным оружием уже по базам НАТО на территории Европы, в первую очередь это Польша и Германия. Но, вы сами понимаете, какими будут последствия. И вот на этой стадии мы можем ожидать саботажа российского военного командования», – прогнозировал Соловей.

«Неделю назад Вы говорили, что Путин уже выбрал цели для ядерных ударов. Что это могут быть за цели?» – спросила ведущая.

«Одна из первоочередных мишеней – это мосты через Днепр», – ответил политолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский