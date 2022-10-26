Ученые назвали наилучший возраст, когда стоит бросить курить 1 26.10.2022, 17:22

1,812

Опубликованы результаты длительного исследования.

Гигантское исследование показало, что те, кто бросил курить в более позднем возрасте, по-прежнему получали существенную пользу от отказа от этой вредной привычки, но их смертность превышала показатели тех, кто бросил курить до 35 лет, пишет techinsider.ru.

Так, у бывших курильщиков, отказавшихся от курения в возрасте от 35 до 44 лет, на 21% выше смертность от любой причины по сравнению с теми, кто никогда не курил. А у тех, кто бросил курить в возрасте от 45 до 54 лет, этот показатель выше на 47%.

В новом исследовании использовались данные Национального опроса по вопросам здравоохранения США, в котором приняли участие более 550 000 взрослых. Они заполняли специальные анкеты в период с января 1997 года по декабрь 2018 года, тогда участникам было от 25 до 84 лет.

Среди них были нынешние курильщики, бывшие курильщики и «никогда не курившие», то есть те, кто выкурил менее 100 сигарет за всю свою жизнь.

К концу 2019 года почти 75 000 из этих участников исследования умерли. По сравнению с теми, кто никогда не курил, нынешние курильщики показали значительно более высокий уровень смертности. Самыми распространенными причинами смерти стали рак, болезни сердца и легких.

После оглашения результатов исследования может показаться, что после 35-ти лет уже можно не бросать курить, но это заблуждение. Конечно, отказываться от вредных привычек — дело хорошее независимо от того, сколько человеку лет. А как показывает исследование, отказ от курения в более старшем возрасте по-прежнему снижает риск смерти, просто не так резко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».