В центре Москвы подожгли приемную председателя Единой России Медведева

В центре Москвы подожгли приемную председателя Единой России Медведева12
- 26.10.2022, 17:34
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Неизвестный бросил в одно из окон «коктейль Молотова».
На Кутузовском проспекте в Москве подожгли здание центральной приемной председателя кремлевской партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra.
Согласно его данным, инцидент произошел в ночь на среду, 26 октября.
К зданию подошел неизвестный, который бросил в одно из окон «коктейль Молотова», после чего скрылся с места происшествия.
Его личность и мотивы на данное время не известны.
Начавшийся пожар еще до приезда сотрудников МЧС потушил охранник.