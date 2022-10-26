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В центре Москвы подожгли приемную председателя Единой России Медведева

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  • 26.10.2022, 17:34
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В центре Москвы подожгли приемную председателя Единой России Медведева

Неизвестный бросил в одно из окон «коктейль Молотова».

На Кутузовском проспекте в Москве подожгли здание центральной приемной председателя кремлевской партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Согласно его данным, инцидент произошел в ночь на среду, 26 октября.

К зданию подошел неизвестный, который бросил в одно из окон «коктейль Молотова», после чего скрылся с места происшествия.

Его личность и мотивы на данное время не известны.

Начавшийся пожар еще до приезда сотрудников МЧС потушил охранник.

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