ВСУ показали эффектное видео сражения украинской пехоты 26.10.2022, 17:55

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У защитников Украины есть то, чего никогда не было у оккупантов.

Министерство внутренних дел Украины опубликовало видео сражения украинской пехоты с российскими военными, пишет korrespondent.net.

«Спустя столетия и технологические эволюции, трансформации войн, ни один результат невозможен без пехоты. Без тех, кто несет главное бремя войны. Выдерживает больше всего испытаний - физических и психологических, видит больше всего боли пострадавших и военных преступлений противника», - подчеркнули в МВД.

В МВД отмечают, что украинской пехоты есть то, чего никогда не было у оккупантов - это мотивация сражаться за свою землю и своих людей.

«Наша пехота - самая лучшая, она готова идти вперед, рвать и уничтожать врага. Наша мотивированная пехота - это рука неотвратимой справедливости и страх для российских преступников», - говорится в комментарии к видео.

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