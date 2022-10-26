Второе бабье лето придет в Беларусь в выходные 1 26.10.2022, 18:02

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В последние выходные октября можно будет ходить в майках.

После аномально холодного сентября, который был ниже климатической нормы на 2,3°С и стал самым холодным за последние 20 лет, октябрь радует теплом. В его начале белорусы уже насладились бабьим летом, но в последние выходные 29-30 октября придет второе бабье лето.

В субботу по стране максимальная температура днем +12..+18°С. Так, в Минске в субботу днем обещают +14°С, да и в воскресенье будет хорошо — до +12°С. Столько же обещают в Гомеле и Могилеве.

А в юго-западном Бресте еще теплее: +17 в субботу и +13 в воскресенье. В этих пределах температура будет и в Гродно. На севере, в Витебске, немного холоднее: +13 в субботу и +10 на следующий день. Дожди если и будут, то кратковременные.

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