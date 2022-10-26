закрыть
26 октября 2022, среда, 18:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Второе бабье лето придет в Беларусь в выходные

1
  • 26.10.2022, 18:02
  • 2,164
Второе бабье лето придет в Беларусь в выходные

В последние выходные октября можно будет ходить в майках.

После аномально холодного сентября, который был ниже климатической нормы на 2,3°С и стал самым холодным за последние 20 лет, октябрь радует теплом. В его начале белорусы уже насладились бабьим летом, но в последние выходные 29-30 октября придет второе бабье лето.

В субботу по стране максимальная температура днем +12..+18°С. Так, в Минске в субботу днем обещают +14°С, да и в воскресенье будет хорошо — до +12°С. Столько же обещают в Гомеле и Могилеве.

А в юго-западном Бресте еще теплее: +17 в субботу и +13 в воскресенье. В этих пределах температура будет и в Гродно. На севере, в Витебске, немного холоднее: +13 в субботу и +10 на следующий день. Дожди если и будут, то кратковременные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский