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СМИ: Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве

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  • 26.10.2022, 18:04
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СМИ: Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве
Ксения Собчак

За это предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Российская телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, Собчак подозревают в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ). За это предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

«Потерпевшим по делу проходит должностное лицо «Ростеха», — сказал собеседник ТАСС. Агентство попыталось получить комментарий у Собчак, но она не стала ничего комментировать.

О том, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве, также сообщил источник пропагандистского канала RT.

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