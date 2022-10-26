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Полк Калиновского показал, как правильно сдаваться в плен ВСУ

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  • 26.10.2022, 18:07
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Полк Калиновского показал, как правильно сдаваться в плен ВСУ

Видеоинструкция.

Полк имени Кастуся Калиновского подготовил видеоинструкцию «Как правильно сдаваться в плен ВСУ». Она предназначена для военных Беларуси и России.

«На фоне нарастающей угрозы повторного вторжения в Украину с территории Беларуси мы записали инструкцию для оккупантов, которая позволит сохранить жизнь, — пишет пресс-служба подразделения. — Напоминаем! Лучшим решением для военнослужащих Беларуси и России будет отказ выполнять приказ о переходе государственной границы Украины».

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