закрыть
26 октября 2022, среда, 18:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как торговля отреагировала на запрет и ограничения по повышению цен

  • 26.10.2022, 18:16
  • 1,940
Как торговля отреагировала на запрет и ограничения по повышению цен

Некоторые товары пропали из продажи.

Власти Беларуси уже почти три недели в усиленном режиме сражаются с ростом цен. За это время завели десятки уголовных дел и отправили за решетку руководителей и владельцев компаний торговли и производителей. А что стало с ценами на товары и их ассортиментом? «Зеркало» посмотрело на примере двух онлайн-доставок.

В e-dostavka «Евроопта» по сравнению с ценами на 7 октября подешевели многие продукты. Но ассортимент при этом заметно оскудел.

Например, пачка творога 5% жирности подешевела на 4,6%. Полуторапроцентное молоко в пластиковой бутылке, которое стоило 2,99 рубля, теперь продают по 2,88 рубля. Бутылка 2,5% жирности того же производителя подешевела с 1,95 до 1,78 рубля, а вот молоко в пакетах осталось по старой цене. Некоторые виды сыров стали дешевле на 10−20 копеек.

На 5−10 копеек подешевел рис, гречка осталась в основном по той же цене. На несколько копеек подешевели различные виды муки, а некоторых в продаже не оказалось.

В то же время куриные яйца продаются в основном по той же цене, зато выбор стал меньше. То же самое касается курицы, в Минске ассортимент стал более скудным по сравнению с тем, что предлагали 7 октября, зато тушки перепелов подешевели на 65 копеек. Свиной продукт «Карбонад Домашний» снизился с более чем 20 рублей до почти 18 за килограмм. Свинина сырая осталась в основном по старой цене.

Пропали из продажи многие виды макарон. При этом заметно подешевели некоторые виды российских макарон — с 2,15 до 1,4 рубля. А известные макароны Barilla российского производства упали в цене с 6,29 до 4,18 рубля. При этом ценник на другую итальянскую марку Delverde не изменился.

Снизилась в цене белорусская капуста, если 7 октября она стоила 90 копеек за килограмм, то сейчас — 82. Упал в цене и отечественный картофель: один из видов стал дешевле на 29 копеек. Огурцы стоили 4,79 рубля, а сейчас 3,28. По старой цене продаются бананы, гранаты.

Пропал из продажи белорусский томат, а вместо российского по той же цене предлагают турецкий. Из четырех видов авокадо, которые можно было купить онлайн 7 октября, остался в продаже один. Вместо шести видов груш сейчас онлайн предлагают два. А яблок вообще в столице предлагают только один сорт, чуть менее трех недель назад их было семь.

По сравнению с 10 октября также произошли изменения в ассортименте и ценах интернет-магазина p24.by — могилевской сети «Перекресток». Некоторые товары (но их немного) пропали из продажи. Например, нет детского молока жирностью 3,5% в упаковке 200 грамм от «Бабушкиной крынки», продукт стоил 60 копеек. Также гурманы не смогут заказать сыр с голубой благородной плесенью российского производства, который стоил более 76 рублей за килограмм.

Также дешевле стала слабосоленая семга производства «Санта-Бремор», так, упаковка весом 300 грамм 10 октября стоила 28 рублей 20 копеек, сегодня — 26 рублей 19 копеек. Разница — 2 рубля 1 копейка.

Продукт того же производителя — блинчики с яблоками и корицей «Бабушка Аня» — подешевел на 20 копеек: упаковка стоила 4,09 рубля, сейчас — 3,89 рубля.

Дешевле на шесть копеек стал российский молочный продукт «Актимель» в 100-граммовых бутылочках: был 1,35 рубля, стал — 1,29 рубля. Правда, указано, что новая цена — акционная.

Цена российских конфет Raffaello с цельным миндалем в упаковке-сундучке по 240 грамм стали дешевле на 2 рубля 48 копеек: стоили 35,17 рубля, а сейчас — 32,69 рубля.

Картина получается ровно такая же, как прогнозировали представители торговли и экономисты — цены по команде сверху сдерживаются, но скуднее становится ассортимент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский