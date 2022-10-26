Как торговля отреагировала на запрет и ограничения по повышению цен 26.10.2022, 18:16

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Некоторые товары пропали из продажи.

Власти Беларуси уже почти три недели в усиленном режиме сражаются с ростом цен. За это время завели десятки уголовных дел и отправили за решетку руководителей и владельцев компаний торговли и производителей. А что стало с ценами на товары и их ассортиментом? «Зеркало» посмотрело на примере двух онлайн-доставок.

В e-dostavka «Евроопта» по сравнению с ценами на 7 октября подешевели многие продукты. Но ассортимент при этом заметно оскудел.

Например, пачка творога 5% жирности подешевела на 4,6%. Полуторапроцентное молоко в пластиковой бутылке, которое стоило 2,99 рубля, теперь продают по 2,88 рубля. Бутылка 2,5% жирности того же производителя подешевела с 1,95 до 1,78 рубля, а вот молоко в пакетах осталось по старой цене. Некоторые виды сыров стали дешевле на 10−20 копеек.

На 5−10 копеек подешевел рис, гречка осталась в основном по той же цене. На несколько копеек подешевели различные виды муки, а некоторых в продаже не оказалось.

В то же время куриные яйца продаются в основном по той же цене, зато выбор стал меньше. То же самое касается курицы, в Минске ассортимент стал более скудным по сравнению с тем, что предлагали 7 октября, зато тушки перепелов подешевели на 65 копеек. Свиной продукт «Карбонад Домашний» снизился с более чем 20 рублей до почти 18 за килограмм. Свинина сырая осталась в основном по старой цене.

Пропали из продажи многие виды макарон. При этом заметно подешевели некоторые виды российских макарон — с 2,15 до 1,4 рубля. А известные макароны Barilla российского производства упали в цене с 6,29 до 4,18 рубля. При этом ценник на другую итальянскую марку Delverde не изменился.

Снизилась в цене белорусская капуста, если 7 октября она стоила 90 копеек за килограмм, то сейчас — 82. Упал в цене и отечественный картофель: один из видов стал дешевле на 29 копеек. Огурцы стоили 4,79 рубля, а сейчас 3,28. По старой цене продаются бананы, гранаты.

Пропал из продажи белорусский томат, а вместо российского по той же цене предлагают турецкий. Из четырех видов авокадо, которые можно было купить онлайн 7 октября, остался в продаже один. Вместо шести видов груш сейчас онлайн предлагают два. А яблок вообще в столице предлагают только один сорт, чуть менее трех недель назад их было семь.

По сравнению с 10 октября также произошли изменения в ассортименте и ценах интернет-магазина p24.by — могилевской сети «Перекресток». Некоторые товары (но их немного) пропали из продажи. Например, нет детского молока жирностью 3,5% в упаковке 200 грамм от «Бабушкиной крынки», продукт стоил 60 копеек. Также гурманы не смогут заказать сыр с голубой благородной плесенью российского производства, который стоил более 76 рублей за килограмм.

Также дешевле стала слабосоленая семга производства «Санта-Бремор», так, упаковка весом 300 грамм 10 октября стоила 28 рублей 20 копеек, сегодня — 26 рублей 19 копеек. Разница — 2 рубля 1 копейка.

Продукт того же производителя — блинчики с яблоками и корицей «Бабушка Аня» — подешевел на 20 копеек: упаковка стоила 4,09 рубля, сейчас — 3,89 рубля.

Дешевле на шесть копеек стал российский молочный продукт «Актимель» в 100-граммовых бутылочках: был 1,35 рубля, стал — 1,29 рубля. Правда, указано, что новая цена — акционная.

Цена российских конфет Raffaello с цельным миндалем в упаковке-сундучке по 240 грамм стали дешевле на 2 рубля 48 копеек: стоили 35,17 рубля, а сейчас — 32,69 рубля.

Картина получается ровно такая же, как прогнозировали представители торговли и экономисты — цены по команде сверху сдерживаются, но скуднее становится ассортимент.

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