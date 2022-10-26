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Командир авианосца США отправил послание России

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  • 26.10.2022, 18:22
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Командир авианосца США отправил послание России

Контр-адмирал Деннис Уоллес заявил, что его солдаты «готовы к любой миссии».

Экипаж авианосца США USS George H. W. Bush (CVN-77) заявил, что готов вступить в бой с Россией, если поступит приказ, однако их миссия состоит в сдерживании угроз и предотвращении эскалации. Об этом они сообщили 26 октября Sky News.

Командир авианосной ударной группы, контр-адмирал Деннис Уоллес сказал Sky News, что его послание РФ состоит в том, что его солдаты «готовы к любой миссии».

«Мы хотим мира, этого хотят все. Мы хотим, чтобы война [в Украине] закончилась, чтобы в регион вернулась стабильность и была мирная и стабильная Европа, но мы готовы», – заявил он.

Также контр-адмирал отметил, что по крайней мере два российских военных корабля наблюдали за действиями НАТО «с безопасного расстояния».

Сейчас авианосец США находится в водах Южной Европы, принимая участие в относительно новой серии учений НАТО под названием «Нептун». Новые учения, в отличие от более предсказуемых ежегодных, сообщили Sky News, позволяют союзникам действовать «быстрее, гибче и динамичнее в тестировании возможностей своих морских, воздушных и наземных сил» – это сделано для того, чтобы улучшить их способность сдерживать Россию.

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