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На экс-главу пула Лукашенко завели уголовное дело

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  • 26.10.2022, 18:29
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На экс-главу пула Лукашенко завели уголовное дело
Дмитрий Семченко

Его обвиняют в «разжигании ненависти».

На экс-главу лукашенковского пула Дмитрия Семченко завели уголовное дело по ч. 1 ст. 130 УК Беларуси (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), сообщает приближенный к силовикам телеграм-канал.

«Под моими постами, в моих комментариях был текст, который экспертная комиссия посчитала разжиганием ненависти к сотрудникам милиции», — сказал Семченко на «покаянном» видео.

Санкция ч. 1 ст. 130 УК предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Дмитрия задержали вместе с женой 15 сентября, на следующий день ему дали 15 суток ареста по статье 19.1 КоАП о мелком хулиганстве. По истечении этого срока его осудили еще раз, назначив 13 суток ареста за «экстремистские материалы» в его соцсетях. 13 октября Семченко отбыл свой очередной арест на Окрестина и должен был выйти на свободу. Однако его так и не отпустили.

Напомним, Дмитрий Семченко ушел с телеканала ОНТ после жестоких разгонов акций в августе 2020 года. 10 сентября того же года к нему пришла милиция. На следующий день журналиста осудили: признали виновным в том, что Дмитрий был на протестном марше 16 августа, еще во время работы на госканале. За это суд назначил ему 15 суток ареста. После увольнения с госканала Семченко работал в PR-сфере, был сотрудником компании «Белагро».

29 сентября в офис «Белагро» пришли силовики, некоторых сотрудников задержали. Как написали провластные телеграм-каналы, визит и аресты связаны с «поддержкой руководством и сотрудниками протеста в 2020 году». Позже в МВД сообщили, что задержаны 20 сотрудников «Белагро» за «экстремистскую деятельность». При этом ведомство подтвердило, что изначально интерес к компании был вызван тем, что там работал Дмитрий Семченко.

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