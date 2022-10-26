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ВСУ отразили все атаки россиян на Донбассе и уничтожили два состава боеприпасов

  • 26.10.2022, 18:38
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ВСУ отразили все атаки россиян на Донбассе и уничтожили два состава боеприпасов

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские военные отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Иванград, Андреевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Марьинка и Каменка Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны по отдельным направлениям. Вместе с тем не прекращает вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Иванград, Андреевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Марьинка и Каменка Донецкой области.

Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и привлечения ударных БПЛА с территории Республики Беларусь.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении - с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бочково, Ольховатка, Бударки, Чугуновка, Шевченково, Стрелка и Двулетняя;

на Купянском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Песчаное, Первомайское, Фиголовка и Крахмальное;

на Лиманском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Вишневое, Грековка, Григорьевка, Невское, Сергеевка и Заречное;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Торецк, Курдюмовка, Майорск и Озаряновка;

на Авдеевском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Невельское и Новокалиново.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Орехов, Времевка, Угледар, Гуляйполе, Железнодорожное, Новополь, Нескучное и Полтавка.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Непосредственно от огня вражеской реактивной артиллерии пострадал город Никополь.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами и 5 других важных военных объектов врага.

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