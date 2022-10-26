Белоруску с итальянским ПМЖ не хотели пускать в автобус Минск-Варшава 10 26.10.2022, 18:45

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Водителю не понравился документ.

Белоруска с итальянским ПМЖ поделилась с сайтом Charter97.org историей, которая приключилась с ней на автовокзале в Минске.

– У меня итальянский ПМЖ. Я должна была сесть на автобус Intercars Минск-Варшава. Меня водители не хотели садить в автобус, потому что им не понравился мой слегка потрепанный за 10 лет ПМЖ. Я им показывала паспорт с отметками пересечения границы каждый год, показывала скрин прописки. Ничего не помогало.

Я уловила момент и проскользнула в салон. Стали выдергивать из салона. Угрожали полицией. Говорили про штраф в 3 тысячи евро, если меня не пропустят польские пограничники. Я сказала, что сама не выйду, только если вынесут. Мне 56 лет. Я 20 лет живу на две страны, но такое впервые вижу, чтобы водители решали, кого посадить в автобус, а кого нет. При этом водители не знают языков, не владеют знанием документов.

На границе поляки, естественно, меня пропустили без разговоров. А если бы я испугалась такого напора и вышла? Пропали бы авиабилеты, время… А кто бы возместил такой стресс? Почему наши пограничники не фильтруют людей, а именно водители? - задается вопросом читательница Charter97.org.

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