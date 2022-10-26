ВСУ сбили очередной российский «Аллигатор»4
- 26.10.2022, 18:49
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Стоимость такого вертолета составляет около 16 млн долларов.
Вооруженные Силы Украины сбили в Херсонской области очередной вертолет. Им оказался ударный Ка-52.
Об этом сообщает Воздушное командование «Юг».
В Бериславском районе Херсонской области подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбило российский ударный вертолет Ка-52, известный под названием «Аллигатор». Произошло это сегодня, 26 октября, около 17 часов.
Известно, что стоимость такого вертолета составляет около 16 млн долларов.
В начале недели сообщалось, что в том же Бериславском районе Херсонской области украинские военные сбили за один день три российских ударных вертолета Ка-52.