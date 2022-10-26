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В Беларуси проснулись майские жуки

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  • 26.10.2022, 19:01
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В Беларуси проснулись майские жуки

Фотофакт.

Май, как вы уже поняли, закончился, а вот хрущи все еще пытаются порадовать белорусов своим существованием. Виктор прислал в редакцию «Онлайнера» несколько аномальных фото: на улице середина осени, даже трава пожелтела, а майские жуки ходят по рукам. Как так, если их жизненный цикл всего ничего и тот весной? Возможно, мы стали очевидцами эволюции или столкнулись с очередной загадкой природы.

«Небольшая командировка по работе в Минском районе. Неожиданно обнаружили, что майские жуки ползают по траве. Пару нашли», — рассказывает Виктор. Вот та самая пара.

По виду не скажешь, что с ними что-то не так. Да, стало холоднее, но, видимо, жука это не сильно смущает. В привычном мире жизненный цикл этой особи выглядит так: самка в мае откладывает яйца, из них выходят личинки, которые живут в земле три-четыре года. После происходит окукливание — оно длится два-три месяца. В этой стадии майский жук неподвижен.

Из куклы выходит взрослая особь, это происходит в конце апреля — начале мая. В этой стадии майский жук проживает от пяти до семи недель (если не столкнется с лобовым стеклом раньше). Примерно через две недели он должен найти себе партнера. Затем происходит оплодотворение. После насекомое гибнет. В начале июня еще можно найти некоторых особей, но бóльшая часть жуков к этому времени умирает.

Что же получается, в Беларуси появились майские жуки — долгожители? Оказывается, наоборот.

— Зимовка происходит на этапе личинки, но бывают случаи, когда это происходит в стадии уже взрослого жука. Но все равно даже в этой стадии они зимуют в почве и не выходят в это время. Это молодой, который вывелся раньше времени и должен был зимовать, но что-то пошло не так, — рассказал Олег Прищепчик, заведующий лабораторией беспозвоночных животных НАН Беларуси по биоресурсам.

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