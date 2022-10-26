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Генсек НАТО: Путин терпит поражение на поле боя

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  • 26.10.2022, 19:04
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Генсек НАТО: Путин терпит поражение на поле боя
Йенс Столтенберг
Фото: Liga.net

А украинские силы становятся сильнее.

Российский диктатор Владимир Путин проигрывает на поле боя во время войны против Украины, а украинские силы укрепляются, убежден генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает CNN.

«Президент Путин терпит поражение на поле боя. Он отвечает более неизбирательными нападениями на украинские города, мирных жителей и объекты критической инфраструктуры, а также опасной ядерной риторикой», — заявил Столтенберг во время брифинга в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он добавил, что с каждой неделей украинские силы становятся сильнее и лучше оснащены. По мнению генсека, успех Украины на поле боя может укрепить позиции Киева в любых будущих переговорах со страной-агрессором РФ.

Также Столтенберг в очередной раз отверг заявление Кремля о том, что Украина якобы планирует применить так называемую «грязную бомбу» на своей территории.

На фоне успехов ВСУ диктатор РФ все чаще прибегает к шантажу Украины и мирового сообщества, недвусмысленно намекая на свою «готовность» применить ядерное оружие.

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