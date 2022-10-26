закрыть
26 октября 2022, среда, 19:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какой будет зима в Беларуси

  • 26.10.2022, 19:16
  • 1,526
Какой будет зима в Беларуси

Синоптики дали предварительный прогноз.

Синоптики не дают официальных прогнозов более чем на неделю вперед, не говоря уже месяцах — велик риск ошибиться. Но есть тенденции, с которыми не поспорят и ученые.

Зимы в Беларуси становятся теплее

На территории Беларуси теплее становятся и зимы, и летние месяцы. За последние полвека температура в Беларуси повышается на 0,6 градуса каждые десять лет. С конца 1980-х годов росли зимние температуры, а со второй половины 1990-х и начала 2000-х годов — летние.

Перед каждой зимой мы слышим прогнозы о якобы надвигающихся лютых морозах, но кто может вспомнить, когда в белорусских краях была настоящая стужа?! Максимум пару дней поморозит и бросит. Взять хотя бы последние четыре зимы.

Температура в последние зимы в Беларуси

По данным Белгидромета, средняя температура воздуха зимнего сезона 2021/2022 годов составила -1,8°С и была на 1,6ºС выше климатической нормы. Средняя температура воздуха за зимний сезон 2020/2021 годов составила -3,8°С, что выше климатической нормы на 0,2°С.

Зимний сезон 2019/2020 был аномально теплым, средняя по Беларуси температура воздуха составила +1,5°С, что выше климатической нормы сразу на 5,5°С! Такой теплой зимы на территории Беларуси за всю историю метеонаблюдений не отмечалось ни разу.

А средняя по Беларуси температура воздуха за зимний сезон 2018/19 гг. составила -2,3°С, что выше климатической нормы на 1,7°С.

Кстати, мы писали об аномалиях погоды в 2021 году: за 6 дней февраля температура повысилась на 45 градусов, а летом жара выше +30 держалась 32 дня.

Какой будет зима в Беларуси в 2022/2023 годах

Можно догадываться, что нас ждет зимой 2022/2023. Синоптики соседних с Беларусью стран отмечают, что температура в их странах будет выше климатической нормы на 1-2 градуса. В январе-феврале возможны сильные морозы, но на короткие периоды.

Синоптик Дмитрий Рябов напомнил о народной примете, согласно которой предстоящая зима в Беларуси будет холодной и долгой.

Однако есть все основания полагать, что декабрь в Беларуси будет в пределах нормы или выше. В прошлом году он был со средней температурой -3,5°С, что ниже климатической нормы на 0,2°С. Впервые, начиная с 2012 года, средняя температура воздуха в декабре-2021 была ниже нормы, но на какой-то минимум.

То есть зимний месяц, прошедший по установленной норме, - уже редкость, ниже нормы — редкость вдвойне, а выше — нормальное явление. Так что в этом году будем ждать декабрь выше нормы.

Январь и февраль, конечно, будут холоднее. Январь считается самым холодным месяцем в Беларуси, хотя, случается, февраль может бить минусовые рекорды текущей зимы. Но это не те морозные зимы, что были.

Когда в январе 2021 года похолодало до минус 20, то это был для белорусов неприятный сюрприз. Потому что привыкли, что зима при минус 5 проходит.

Синоптики уже давно отмечают, что продолжительность периода с устойчивым снежным покровом сократилась в одних районах Беларуси на 5 дней, а в других на все 20. Да и сугробы уже не той высоты, что в 70-80-х годах прошлого века.

Средняя по Беларуси температура воздуха за январь 2022 года составила -2,1°С, что выше климатической нормы на 2°С. А знаете насколько был выше нормы февраль? На 3,8°С. В общем, статистика говорит, что зима по тенденции последних лет, а то и десятилетий, будет выше нормы. Но погода ведь дама капризная. Она может выкинуть все, что угодно.

Вот, например, что говорят про погоду в Москве будущей зимой. В декабре будет снежно и холодно. А в январе, согласно прогнозам, выпадет рекордное количество снега. Февраль будет в пределах нормы.

Если посмотреть на прогноз погоды на месяц по gismeteo.by, то там устойчивые морозы с температурой минус 5 в Минске обещают уже в последнюю декаду ноября, с 25-го и далее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский