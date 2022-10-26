Какой будет зима в Беларуси 26.10.2022, 19:16

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Синоптики дали предварительный прогноз.

Синоптики не дают официальных прогнозов более чем на неделю вперед, не говоря уже месяцах — велик риск ошибиться. Но есть тенденции, с которыми не поспорят и ученые.

Зимы в Беларуси становятся теплее

На территории Беларуси теплее становятся и зимы, и летние месяцы. За последние полвека температура в Беларуси повышается на 0,6 градуса каждые десять лет. С конца 1980-х годов росли зимние температуры, а со второй половины 1990-х и начала 2000-х годов — летние.

Перед каждой зимой мы слышим прогнозы о якобы надвигающихся лютых морозах, но кто может вспомнить, когда в белорусских краях была настоящая стужа?! Максимум пару дней поморозит и бросит. Взять хотя бы последние четыре зимы.

Температура в последние зимы в Беларуси

По данным Белгидромета, средняя температура воздуха зимнего сезона 2021/2022 годов составила -1,8°С и была на 1,6ºС выше климатической нормы. Средняя температура воздуха за зимний сезон 2020/2021 годов составила -3,8°С, что выше климатической нормы на 0,2°С.

Зимний сезон 2019/2020 был аномально теплым, средняя по Беларуси температура воздуха составила +1,5°С, что выше климатической нормы сразу на 5,5°С! Такой теплой зимы на территории Беларуси за всю историю метеонаблюдений не отмечалось ни разу.

А средняя по Беларуси температура воздуха за зимний сезон 2018/19 гг. составила -2,3°С, что выше климатической нормы на 1,7°С.

Кстати, мы писали об аномалиях погоды в 2021 году: за 6 дней февраля температура повысилась на 45 градусов, а летом жара выше +30 держалась 32 дня.

Какой будет зима в Беларуси в 2022/2023 годах

Можно догадываться, что нас ждет зимой 2022/2023. Синоптики соседних с Беларусью стран отмечают, что температура в их странах будет выше климатической нормы на 1-2 градуса. В январе-феврале возможны сильные морозы, но на короткие периоды.

Синоптик Дмитрий Рябов напомнил о народной примете, согласно которой предстоящая зима в Беларуси будет холодной и долгой.

Однако есть все основания полагать, что декабрь в Беларуси будет в пределах нормы или выше. В прошлом году он был со средней температурой -3,5°С, что ниже климатической нормы на 0,2°С. Впервые, начиная с 2012 года, средняя температура воздуха в декабре-2021 была ниже нормы, но на какой-то минимум.

То есть зимний месяц, прошедший по установленной норме, - уже редкость, ниже нормы — редкость вдвойне, а выше — нормальное явление. Так что в этом году будем ждать декабрь выше нормы.

Январь и февраль, конечно, будут холоднее. Январь считается самым холодным месяцем в Беларуси, хотя, случается, февраль может бить минусовые рекорды текущей зимы. Но это не те морозные зимы, что были.

Когда в январе 2021 года похолодало до минус 20, то это был для белорусов неприятный сюрприз. Потому что привыкли, что зима при минус 5 проходит.

Синоптики уже давно отмечают, что продолжительность периода с устойчивым снежным покровом сократилась в одних районах Беларуси на 5 дней, а в других на все 20. Да и сугробы уже не той высоты, что в 70-80-х годах прошлого века.

Средняя по Беларуси температура воздуха за январь 2022 года составила -2,1°С, что выше климатической нормы на 2°С. А знаете насколько был выше нормы февраль? На 3,8°С. В общем, статистика говорит, что зима по тенденции последних лет, а то и десятилетий, будет выше нормы. Но погода ведь дама капризная. Она может выкинуть все, что угодно.

Вот, например, что говорят про погоду в Москве будущей зимой. В декабре будет снежно и холодно. А в январе, согласно прогнозам, выпадет рекордное количество снега. Февраль будет в пределах нормы.

Если посмотреть на прогноз погоды на месяц по gismeteo.by, то там устойчивые морозы с температурой минус 5 в Минске обещают уже в последнюю декаду ноября, с 25-го и далее.

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