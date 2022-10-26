Тревога по всей Украине: с аэродромов в Беларуси взлетают истребители РФ
- 26.10.2022, 19:20
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Что известно.
Вечером 26 октября 2022 года по всей Украине объявлена воздушная тревога. Сообщается о вылетах российских истребителей с белорусских аэродромов.
РБК-Украина следит за ситуацией с воздушной тревогой.
Воздушная тревога
После 17:30 на территории Украины была объявлена массовая воздушная тревога. В дальнейшем некоторые регионы давали отбой, но по состоянию на сейчас все они, за исключением оккупированного Крыма, «красные».
Российские истребители поднялись в небо
Около 17:30 с аэродрома Мачулищи взлетел МиГ-31К Воздушно-космических сил Российской Федерации с регистрационным номером RF-92333. Также был замечен пролет истребителя в районе Молодечно.
После этого три истребителя взлетели с аэродрома в Барановичах. Все они вылетели в южном направлении. Самолеты заметили в Кличеве, Солигорске, Слуцке и Любани.
Первый МиГ-31К с номером RF-92333 пробыл в воздухе ровно один час и не осуществлял никаких пусков.
По состоянию на 19:00 взлетел еще один самолет с аэродрома Мачулищи и два в Барановичах. Пролеты наблюдают в Слуцке и Орше.