В Беларуси задержали начальника отдела МТС Алексея Кузьмина 6 26.10.2022, 19:57

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Алексей Кузьмин

Мужчину задерживали с привлечением СОБР.

Сотрудники ГУБОПиК задержали начальника одного из отделов ЗАО «МТС». «Покаянное» видео с ним появилось в одном из неофициальных телеграм-каналов силовиков. Мужчину подозревают в сливе личных данных абонентов.

Как утверждают в ГУБОПиК, мужчина с августа 2020-го по июнь 2021 года осуществлял доступ к базам данных МТС и якобы передал в сообщество «Черная книга Беларуси» личные данные и информацию о телефонных соединениях более чем ста абонентов — силовиков и некоторых «высших должностных лиц». Делал он это якобы «по заданию из-за рубежа».

В «покаянном» видео мужчина говорит, что является начальником отдела предбиллинга и тарификации.

Задерживали мужчину с привлечением СОБР.

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