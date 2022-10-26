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Глава Мюнхенской конференции по безопасности: Запад больше не должен исключать членство Украины в НАТО

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  • 26.10.2022, 20:08
Глава Мюнхенской конференции по безопасности: Запад больше не должен исключать членство Украины в НАТО
Кристоф Хойген

Россия изменила правила игры.

Западные страны больше не должны исключать членство Украины в НАТО, поскольку Россия изменила правила игры.

Об этом сообщил глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойген, которого цитирует RND.

В частности, по его словам, ситуация с вступлением Украины в НАТО изменилась после того, как президент России Владимир Путин косвенно угрожал применением ядерного оружия, заявив о готовности применять все доступные средства.

Он также отметил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель наложила вето на перспективу вступления Украины, но именно Путин изменил правила игры.

«Мы должны подумать о том, какие гарантии мы можем дать Украине. Но я думаю, что мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО», - добавил Хойсген.

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