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Стало известно, почему крупные универмаги в Минске отказались от скидок

  • 26.10.2022, 20:11
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Стало известно, почему крупные универмаги в Минске отказались от скидок

Это произошло из-за решения лукашистов.

Крупные универмаги в Минске отменили уже привычные скидки, которые предлагали покупателям в определенные дни. Как пишет агентство «Минск-новости», это связано с решением правительства по регулированию цен.

Универмаги в Минске уже привычно в определенные дни снижали цены на непродовольственные товары, скидка была на уровне 20−35%. Но в начале недели акции в большинстве крупных торговых точек были отменены, уточняют «Минск-новости». В главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома агентству посоветовали обратиться в МАРТ или непосредственно в магазины.

— Скидки отменили не только в нашем магазине, но, думаю, так поступили все универмаги Минска. Мы сделали это с понедельника, 24 октября, — пояснили в инфоцентре ЦУМа. — Вышел документ (постановление правительства по госрегулированию цен. — Прим. ред.), сейчас идет урегулирование цен, поэтому скидок нет.

— Так ведь цены повышать запрещено, а понижать их никто не запрещал…

— Так их и понижают, насколько это возможно. Идет переоценка товара, поэтому скидки отменены.

В универмаге «Кiрмаш» также сообщили, что скидки отменили.

— Вы же, наверное, слышали о постановлении правительства «О системе регулирования цен». Мы снизили все торговые надбавки до минимума, поэтому уже не имеем возможности предоставлять скидку. Но это не значит, что вы не должны приходить к нам и что-то покупать. Цена товара значительно снизилась, поскольку уменьшилась торговая надбавка. Возможно, вы сможете приобрести тот же товар со скидкой, заложенной в цену. Приходите к нам. Конечно, цены снизились в зависимости от поставщика, причем на разные товары надбавка различается, — соообщили в универмаге.

В торговом доме «На Немиге» рассказали, что во вторник, 25 октября, еще предлагали скидку в 30%. «Но сегодня, 26 октября, приостановили их. Это приказ от универмага «Беларусь» — нашего головного предприятия. Сейчас ведем переоценку всего товара, — рассказали в универмаге.

В ГУМе также с 24 октября «все скидки отменены в связи с регулированием цен».

— Идет пересмотр торговых надбавок, соответственно, пересматривается и переоценивается весь товар. Естественно, он удешевляется. Однако по нашей дисконтной карточке скидка как раз осталась. В зависимости от суммы накоплений вы можете ее получить. Но опять-таки, если этот товар имеет торговую надбавку до 35%, то скидка не распространяется. Но о том, что там, 35% или больше, можно узнать только у кассира, — пояснили в ГУМе.

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