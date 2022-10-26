Казахстан решил экспортировать уран в обход России 26.10.2022, 20:32

2,830

Астана дистанцируется от РФ.

Казахстан продолжает сокращать экономические связи с Россией, которая становится все более «токсичной» в глазах местных чиновников, не желающих терять иностранные инвестиции из-за ставшего мировым изгоем соседа.

Вслед за альтернативными маршрутами продаж нефти, которая традиционно вывозилась через порт Новороссийска, Казахстан решил торговать в обход России другим важнейшим экспортным товаром — ураном.

Государственная корпорация «Казатомпром», крупнейший добытчик урана в мире, рассматривает возможность диверсификации каналов поставок своей продукции, которая занимает четверть мирового рынка и прежде уходила за рубеж преимущественно через РФ.

Как сообщает Reuters, компания планирует активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут: по Каспийскому морю, а затем через территорию Азербайджана и Грузии 3,5 тысячи тонн урана будут поступать в порты Черного моря, откуда суда доставят его покупателям.

По новому маршруту «Казатомпром» планирует экспортировать примерную шестую часть своей ежегодной добычи (21,8 тысячи тонн в прошлом году).

В третьем квартале компания вывозила уран через порт Санкт-Петербурга, и проблем не испытывала. Тем не менее, «Казатомпром» подчеркивает, что намерен увеличивать квоту на экспорт в обход России на случай, если этот канал сбыта «окажется недоступен». По каким причинам такое может произойти, компания не уточняет.

С сентября государственная компания Казахстана «Казмунайгаз» начала экспортные поставки нефти в обход России. Через территорию Азербайджана на мировой рынок будет уходить 1,5 млн тонн в год с увеличением до 5 млн тонн в 2023 году.

С января к этим потокам добавится экспорт через порт Супса в Грузии. В общей сложности в обход России Казахстан намерен экспортировать чуть больше 100 тысяч баррелей в сутки, или 8% своего нефтяного экспорта.

И хотя это пока немного по сравнению с 1,3–1,4 млн баррелей в день, которые вывозятся через терминал в Новороссийске, власти Казахстана останавливаться не планируют. Транскаспийский маршрут, который обходит Россию, становится приоритетным направлением для нефтяного экспорта, заявил в июле президент Касым-Жомарт Токаев.

Истощающая Россию война создала для таких стран, как Казахстан, удобную возможность «порезать, где только можно», свою зависимость от Москвы, говорит Темур Умаров из Центра Карнеги за международный мир.

Дистанцирование от России должно помочь бизнесу, поскольку связи с Москвой отпугивают инвесторов, сказал Financial Times западный дипломат. «Если Казахстан хочет продолжать привлекать частные инвестиции, и особенно прямые иностранные инвестиции, очень важно, чтобы его не помещали в одну корзину с Россией, — поясняет он. — Именно поэтому они изо всех сил старались подчеркнуть разницу [между собой и Россией] после того, как началась война».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».