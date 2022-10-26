Яхта российского олигарха Чемезова пыталась покинуть Испанию, однако была задержана 26.10.2022, 20:52

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85-метровая яхта Valerie находится под арестом и санкциями ЕС.

Яхта Valerie, принадлежащая генеральному директору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову, пыталась незаконно покинуть порт в Испании, однако ее задержали.

Об этом сообщает издание El Confidencial.

Как сообщает издание, 85-метровая яхта Valerie, которая находится под арестом и санкциями ЕС в отношении ее предполагаемого владельца Сергея Чемезова, пыталась покинуть порт Барселоны.

Издание объясняет, что компания Amtech Worlwide Ltd из Сент-Винсент и Гренадины, которой формально принадлежит яхта, выдала доверенность на ее эксплуатацию другой фирме. Уже другая фирма несколько недель назад сменила документацию и даже название судна. При этом срочно новое название было нанесено не только на корпус яхты, но даже спасательные жилеты членов команды.

В дирекции порта Барселоны подтвердили попытку вывести яхту, отметив, что эта попытка была пресечена в момент, когда Valerie уже готовилась покинуть место своей постоянной стоянки.

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