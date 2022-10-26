В Березе лукашисты уничтожили большие мозаики с «Погоней» и элементами БЧБ 26.10.2022, 21:01

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Фотофакт.

В Березе уничтожили две большие мозаики времен национального возрождения — с гербом «Погоня» и элементами БЧБ. Они размещались на здании рядом с местным стадионом.

Мозаики созданы в 1989-1990 годах по государственному заказу художником Григорием Кирдеем (то есть в последние годы советской власти). Произведение называется «Красота спасет мир» — такую надпись можно найти в центре одного из панно. Также работа фигурирует в сборнике Белорусского союза художников как «История и современность», пишет ТГ-канал «Спадчына».

Так совпало, что незадолго до уничтожения пост о мозаиках написали в белорусском сегменте Твиттера. Его пользователи тогда еще поспорили, будут мозаики уничтожены или нет.

Согласно постановлению Совета министров Беларуси №1374 от 19.09.2008 «О некоторых вопросах создания (реконструкции) и приемки произведений монументального и монументально-декоративного искусства», реконструкция произведений декоративно-монументального искусства (к которым относятся и все произведения в технике мозаики) может проводиться только на основании экспертного заключения областного художественно-экспертного совета. Кажется, пора напомнить об этом Брестскому облисполкому или прокуратуре.

Вот как мозаики выглядели до уничтожения:

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