МИД РФ показал, как Украина «готовит грязную бомбу» 5 26.10.2022, 21:35

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Это оказались фото из Словении 10-летней давности.

Министерство иностранных дел Словении отреагировало на заявление МИД и Минобороны РФ о высокой готовности «грязной бомбы» в Украине. Оказалось, что свои утверждения власти России проиллюстрировали фотографией дымовых датчиков из Словении.

Минобороны России 24 октября дало брифинг о том, как Украина якобы готовит «грязную бомбу». На нем выступал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его выступление сопровождалось графической презентацией, изображения которой также были опубликованы в телеграм-канале Минобороны.

«По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии», — заявило ведомство.

МИД РФ перепечатал это заявление вместе со слайдом под заголовком «Возможности Украины по созданию „грязной бомбы“», только в англоязычной версии.

«В качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые хранятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС», — таким текстом сопровождался этот слайд в телеграм-канале МО РФ.

Оказалось, что как минимум одна фотография на слайде — снимок справа, на котором изображены белые цилиндры в пакетах с надписью «радиоактивно», якобы содержащие уран и плутоний, — к Украине никакого отношения не имеет. Эта фотография из презентации словенского Агентства по радиоактивным отходам (ARAO), сделанная в 2010 году, заявил МИД Словении.

«Снимок использовался в профессиональных презентациях для широкой заинтересованной общественности в качестве пояснительного материала», — сообщило ведомство.

Там объяснили, что на фото в пакетах находятся датчики дыма, предназначенные для широкого использования.

«Они содержат радиоактивный материал, но не содержат никаких материалов из перечисленных в таблице под фото», — подчеркнули в МИД, добавив, что снимок был использован без ведома ARAO.

«Радиоактивные отходы в Словении хранятся безопасно и под надзором. Они не используются ни для каких грязных бомб», — резюмировал словенский МИД.

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR — Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022

Напомним, о «грязной бомбе», которую якобы создает Украина, в России заговорили 23 октября. С тех пор министр обороны РФ Сергей Шойгу звонит зарубежным коллегам и пытается убедить их в том, что Украина ведет такую подготовку. 26 октября в России даже заявили, что Украина сделала муляж российской ракеты «Искандер» с радиоактивным зарядом и намерена сбросить ее в Чернобыльской зоне, чтобы обвинить Россию. В Украине же это называют абсурдом. Президент Владимир Зеленский заявил, что все в мире прекрасно понимают, кто является «источником всего грязного, что только можно представить в этой войне», и что Владимир Путин — единственный политик в регионе, способный применить подобное оружие.

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