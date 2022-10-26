БЖД внедрила оплату по картам UnionPay 26.10.2022, 21:40

Пассажиры теперь могут использовать международные платежные системы.

Белорусская железная дорога совместно с ОАО «АСБ «Беларусбанк» внедрили оплату проездных документов через интернет с помощью банковских карт UnionPay, сообщает пресс-служба БЖД.

Ими можно будет расплатиться на официальном сайте rw.by в разделе «Услуги пассажирам» и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд». Новая возможность оплаты доступна на банковском ресурсе при выборе способа оплаты заказа с помощью платежных карточек.

Пассажиры БЖД теперь могут использовать международные платежные системы Visa International, MasterCard WorldWide, Мир и UnionPay.

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