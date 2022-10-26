БЖД внедрила оплату по картам UnionPay
- 26.10.2022, 21:40
Пассажиры теперь могут использовать международные платежные системы.
Белорусская железная дорога совместно с ОАО «АСБ «Беларусбанк» внедрили оплату проездных документов через интернет с помощью банковских карт UnionPay, сообщает пресс-служба БЖД.
Ими можно будет расплатиться на официальном сайте rw.by в разделе «Услуги пассажирам» и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд». Новая возможность оплаты доступна на банковском ресурсе при выборе способа оплаты заказа с помощью платежных карточек.
Пассажиры БЖД теперь могут использовать международные платежные системы Visa International, MasterCard WorldWide, Мир и UnionPay.