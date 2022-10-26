В Польше отменили презентацию книги русского фашиста Дугина, с которым встречался Лукашенко 10 26.10.2022, 22:01

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Александр Дугин

Фото с сайта novosti-n.org

Презентацию отменили из-за реакции поляков в соцсетях.

Презентация книги идеолога русского фашизма должна была состояться в Гданьском университете. Однако после возмущений в социальных сетях она была отменена.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Как сообщается, в Гданьске отменили презентацию книги русского фашиста Александра Дугина. Она должна была состояться в местном университете.

«Благодаря вашим сообщениям мы смогли вмешаться, чтобы предотвратить это событие. Мы не знали, с какой целью было арендовано помещение в нашем заведении. Мы возмущены тем, о чем была эта встреча. Это урок, чтобы мы лучше проверяли наших арендаторов в будущем. Мы очень сожалеем об этой ситуации», - заявили в университете.

Учреждение успел отреагировать на массовую реакции поляков в социальных сетях, поэтому презентацию книги отменили.

Напомним, недавно с Дугиным встречался с Александром Лукашенко.

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