В Польше отменили презентацию книги русского фашиста Дугина, с которым встречался Лукашенко

В Польше отменили презентацию книги русского фашиста Дугина, с которым встречался Лукашенко10
- 26.10.2022, 22:01
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Презентацию отменили из-за реакции поляков в соцсетях.
Презентация книги идеолога русского фашизма должна была состояться в Гданьском университете. Однако после возмущений в социальных сетях она была отменена.
Об этом сообщает Polskie Radio.
Как сообщается, в Гданьске отменили презентацию книги русского фашиста Александра Дугина. Она должна была состояться в местном университете.
«Благодаря вашим сообщениям мы смогли вмешаться, чтобы предотвратить это событие. Мы не знали, с какой целью было арендовано помещение в нашем заведении. Мы возмущены тем, о чем была эта встреча. Это урок, чтобы мы лучше проверяли наших арендаторов в будущем. Мы очень сожалеем об этой ситуации», - заявили в университете.
Учреждение успел отреагировать на массовую реакции поляков в социальных сетях, поэтому презентацию книги отменили.
Напомним, недавно с Дугиным встречался с Александром Лукашенко.