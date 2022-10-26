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Европейское космическое агентство показало, как звучит магнитное поле Земли

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  • 26.10.2022, 22:10
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Европейское космическое агентство показало, как звучит магнитное поле Земли

Настоящий хоррор.

Ученые из Технического университета Дании взяли магнитные сигналы, исходящие от Земли, и преобразовали их в звук, пишет «Новое время».

Магнитное поле Земли — это своеобразный защитный кокон, который прикрывает нас от космического и солнечного излучения и дает нам возможность существовать на нашей планете. Однако несмотря на его важность, мы не можем увидеть или услышать магнитное поле.

Магнитное поле создает внешнее ядро Земли. В 2013 году ЕКА запустило три спутника Swarm, которые изучают магнитные сигналы, исходящие от ядра, мантии, земной коры, океанов, ионосферы и магнитосферы Земли.

Использовав полученные данные ученые из Технического университета Дании преобразовали их в звук.

European Space Agency · The scary sound of Earth’s magnetic field

European Space Agency · The scary sound of Earth’s magnetic field

«Мы получили доступ к интересной звуковой системе, состоящей из более чем 30 динамиков. Мы настроили их так, чтобы каждый динамик представлял определенное место на Земле и демонстрировал, как наше магнитное поле колебалось за последние 100 тыс. лет», — говорит Клаус Нильсен, один из ученых, организовавших проект.

С 24 до 30 октября в 8:00, 13:00 и 19:00 по местному времени на площади Сольбьерг в Копенгагене можно будет вживую услышать магнитное поле Земли.

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