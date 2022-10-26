Больше 40 дополнительных поездов назначили в Беларуси на ноябрьские праздники 26.10.2022, 22:25

Расписание.

На конец октября — начало ноября в связи с праздниками на Белорусской железной дороге назначены дополнительные поезда в межрегиональном и международном сообщении. Всего с 28 октября по 8 ноября к расписанию добавлено больше 40 поездов, сообщили в пресс-службе предприятия.

Дополнительные составы внутри страны будут курсировать по самым популярным маршрутам: Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Витебск, Минск — Гродно, Минск — Могилев, Минск — Пинск, Минск — Коммунары, Брест — Гомель, Кричев — Орша (Гродно).

Что касается международного сообщения, то оно у Беларуси есть только с Россией, и в период праздников возможностей уехать туда станет еще больше. Назначены дополнительные поезда по маршрутам Минск/Витебск — Москва, Минск — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Смоленск.

Минск/Витебск — Москва:

2 и 6 ноября — поезд № 236 Минск — Москва с остановками в Жодино, Борисове, Толочине и Орше, отправление в 18.22, прибытие в 05.54 следующего дня;

3 и 7 ноября — обратный поезд № 231 Москва — Минск через Оршу, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино, отправление в 16.16, прибытие в 05.08;

беспересадочные вагоны из Витебска — 2 ноября в 19.13, 6 ноября в 18.07 с прибытием в Москву на следующий день в 05.54;

беспересадочные вагоны из Москвы до Витебска — 3 и 7 ноября в 16.16, прибытие в Витебск — 4 ноября в 05.04 и 8 ноября в 06.08.

Минск — Санкт-Петербург:

2, 4 и 6 ноября — поезд № 250 Минск — Санкт-Петербург, отправление в 19.15, прибытие в 09.20 следующего дня. Поезд едет через станции Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Орша и Витебск;

3, 5 и 7 ноября — обратный поезд № 249 отправление в 20.40, прибытие в 10.21, без остановки в Крупках.

Санкт-Петербург — Смоленск через Витебск:

28 октября и 3 ноября — поезд № 229 Санкт-Петербург — Смоленск, отправление в 21.46;

30 октября и 6 ноября — обратный поезд № 230, отправление из Смоленска в 16.15.

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