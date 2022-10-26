Блинкен: США прямо предупредили Путина о последствиях использования ядерного оружия 26.10.2022, 22:34

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Энтони Блинкен

США «очень внимательно» следят за ядерными угрозами Кремля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон предупредил российского диктатора Владимира Путина о последствия любого применения ядерного оружия.

Об этом сообщает CNN.

«Мы также прямо и очень четко сообщили россиянам, президенту Путину, о последствиях», — сказал дипломат.

Блинкен не уточнил, кто и как сообщил об этом Путину. Он добавил, что США «очень внимательно» следят за ядерными угрозами Кремля, но «не видят никаких причин для изменения ядерной позиции».

Дипломат добавил, что обвинения России о том, что Украина якобы хочет использовать «грязную бомбу», является «еще одной выдумкой» и «верхом безответственности со стороны ядерной державы».

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