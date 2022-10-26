В РФ зафиксировали сильнейшее падение промышленности с начала войны 1 26.10.2022, 22:50

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Мобилизация и миграционный отток привели к ухудшению экономической динамики в РФ.

Мобилизация, бегство сотен тысяч человек за границу и усиление западных санкций обернулись новым шоком для реального сектора российской экономики, пишет The Moscow Times.

По итогам сентября темпы падения промышленного производства резко ускорились, сообщил в среду Росстат. В годовом выражении объемы выпуска в стране сократились рекордно с начала войны в Украине — на 3,1%, хотя еще в августе промышленность держалась почти на уровнях прошлого года (-0,1%).

«Мобилизация и миграционный отток привели к ухудшению экономической динамики, связанному с шоками одновременно как спроса, так и предложения», — констатирует руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая. Опубликованная Росстатом цифра оказалась в 1,5 раза хуже ожиданий экономистов (1,9%, согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса») и официального прогноза правительства на конец текущего года (-1,8%).

Добыча полезных ископаемых просела на 1,8% при обвальном падении газовой промышленности, которая после остановки поставок в Европу потеряла 26,4% добычи.

На фабриках и заводах обрабатывающего сектора спад ускорился в 5 раз — с 0,8% в августе до 4% в сентябре. Начавший подавать признаки жизни автопром, где после ухода западных концернов осталось лишь два работающих завода на всю страну, снова зафиксировал снижение выпуска — на 3,8% по сравнению с августом. Годовой спад, таким образом, ускорился до 77,4%.

Отрезанные от западных рынков металлургические заводы снизили выпуск стали на 6,3% к августу и 9,9% в годовом выражении. Спад в производстве удобрений достиг 14%, а в деревообработке — 19,9%.

Выросли, согласно Росстату, выпуск лекарств (11,9%), одежды (+5,6%) и продуктов питания (+1,8%). Но отрасли, ориентированные на потребителей, обречены пережить провал спроса. Мобилизация принесла «негативный шок» гражданам, которые будут отказываться от ненужных покупок, говорит Софья Донец, главный экономист «Ренессанс Капитала». Массовый призыв армию добавит 0,5% к падению ВВП по итогам года, оценивает она.

«Указы о введении военного положения в 4 регионах, различных уровней реагирования в других регионах, создание новых структур управления (оперативные штабы, координационный совет) в большей степени разворачивают экономику в сторону мобилизационной, что, вероятно, будет сказываться на структуре спроса, предложения, рынка труда», — говорит Беленькая.

Эффект от мобилизации будет долгосрочным, и экономике придется «переваривать» его не менее пяти лет, прогнозирует экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.

Призыв в армию сотен тысяч человек и массовый отъезд за границу наряду с прямыми жертвами конфликта уменьшат и без того небольшую когорту российских граждан на пике трудоспособного возраста, говорит профессор МГУ Наталья Зубаревич.

«Основная проблема это не потеря рабочих, а утечка мозгов, — говорит она. — Люди, которые уезжают, как правило, более обеспеченные и более образованные. Ведь нельзя сбежать с пустым кошельком».

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