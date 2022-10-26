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Зеленский заявил об огромных потерях РФ в технике

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  • 26.10.2022, 23:03
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Зеленский заявил об огромных потерях РФ в технике

У многих ее столько нет и не будет на вооружении.

Российская армия за время войны в Украине потеряла столько техники, сколько не было и не будет на вооружении большинства стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что сегодня в течение дня воздушную тревогу несколько раз объявляли по всей Украине. И украинским силам удалось сбить очередной вертолет и дроны.

«Общее количество сбитых российских вертолетов приближается уже к 250. Российские оккупанты потеряли уже столько техники — авиационной и другой, — сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут иметь на вооружении. Восстановить эти потери России не получится», - подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил бойцов за «постепенную и необратимую демилитаризацию врага».

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