Зеленский заявил об огромных потерях РФ в технике

Зеленский заявил об огромных потерях РФ в технике1
- 26.10.2022, 23:03
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У многих ее столько нет и не будет на вооружении.
Российская армия за время войны в Украине потеряла столько техники, сколько не было и не будет на вооружении большинства стран мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Он отметил, что сегодня в течение дня воздушную тревогу несколько раз объявляли по всей Украине. И украинским силам удалось сбить очередной вертолет и дроны.
«Общее количество сбитых российских вертолетов приближается уже к 250. Российские оккупанты потеряли уже столько техники — авиационной и другой, — сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут иметь на вооружении. Восстановить эти потери России не получится», - подчеркнул Зеленский.
Президент также поблагодарил бойцов за «постепенную и необратимую демилитаризацию врага».